Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi - Son Dakika

Çin'de koronavirüs saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya, vaka sayısı ise 4 bin 515'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Virüs taşıdığı belirlenen hasta sayısının ise şu anda 4 bin 515'i bulduğu belirtildi. Çin merkezli haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 26 Ocak'ta vaka sayısı 2 bini gösterirken, dün 2 bin 700 kişiyi, bugün ise 4 bin 500 kişiyi geçti. Öte yandan, son 24 saatte 26 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sokakların görüntüsü

AVM'den görüntü

-AVM'ye girenlerin ateşlerinin ölçülmesi

-Bir eczacının maske kalmadığını söylemesi

-Bölgeden görüntüler