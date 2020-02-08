Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 724'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 724'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 724'e yükseldi

6 saat önce

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ölen kişi sayısı 724'e yükseldi.

Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 724'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ölen kişi sayısı 724'e yükseldi. Virüs teşhisi koyulan hastaların sayısı 34 bin 888'e çıktı. Çin medyası 2 bin 137 kişinin de tedavi edildiğini duyurdu.

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 86; virüs taşıdığı teşhis edilen hastaların sayısı ise 3 bin 404 kişi arttı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:25 Kaynak: DHA
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