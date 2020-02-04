Çin'de 'koronavirüs nesneler yoluyla da bulaşabilir' endişesi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) bir kapı kolunda tespit edilmesi sonucu, nesneler yoluyla de bulaşabileceği belirtildi. Çin kamuoyunda, virüsün bilinmeyen ve tespit edilemeyen yollarla bulaşabileceğine dair kaygılar artmaya başladı.

Çin merkezli gazete Global Times'ın haberine göre, Çin'in güneyindeki Guangzhou bölgesindeki bir hastanın evindeki kapı kolunda koronavirüs tespit edildi. Bu kapsamda gazete, virüsün insan vücudunun dışında ilk kez tespit edildiğine dikkat çekti.

'NESNELERDEN DE BULAŞABİLİR' ENDİŞESİ

Habere göre bilim insanları, cep telefonu ekranlarının, bilgisayar klavyelerinin, musluklar ve diğer ev eşyalarının üzerindeki koronavirüsün insanlara dolaylı olarak bulaşabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan, Jilin bölgesindeki 2 kişiye, birbirlerine fiziksel olarak temas etmemelerine rağmen toplantıda aynı mikrofonu kullanmaları sonucu koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi. Solunum ve temas iletimlerinin yanı sıra, koronavirüs taşıdığı tespit edilen bir hastanın yaşadığı apartman dairesinin üst katında yaşayan 40 yaşındaki bir kişiye de Cumartesi günü koronavirüs enfeksiyonu teşhisi konuldu. Söz konusu kişinin, diğer şehirlerden insanlarla, hastalarla veya vahşi hayvanlarla net bir temas geçmişinin olmadığı belirtildi.