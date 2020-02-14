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Çin'de koronavirüs salgını hız kesmiyor: Covid-19'dan dolayı son 24 saatte 121 kişi öldü
6 saat önce
Çin genelinde virüsün aldığı can sayısı bin 381'e ulaşırken, yeni tespit edilen vaka sayısı ise 5 bin 90'a çıktı. Ülkede son 24 saatte Covid-19'dan dolayı 121 kişi öldü
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hız kesmeden can almayı sürdürüyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre son 24 saatte Covid-19'dan dolayı 121 kişi hayatını kaybetti.
Ülke genelinde virüsün aldığı can sayısı bin 381'e ulaşırken, yeni tespit edilen vaka sayısı ise 5 bin 90'a çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:02
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