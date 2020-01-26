Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 56'ya yükseldi, 21 bin 556 kişi müşahede altında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 56'ya yükseldi, 21 bin 556 kişi müşahede altında - Son Dakika Dünya

Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 56'ya yükseldi, 21 bin 556 kişi müşahede altında

6 saat önce

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975’e yükseldi. Müşahede altına alınan kişilerin sayısı toplam 21 bin 556'ye ulaştı

Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 56'ya yükseldi, 21 bin 556 kişi müşahede altında, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 56'ya yükseldi. Son 24 saatte koronavirüs bağlantılı 15 ölüm hadisesi meydana geldi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasına göre, ülke genelinde virüsten etkilenenlerin sayısı 324'ü ağır olmak üzere bin 975'e çıktı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:58 
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