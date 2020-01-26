Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 56'ya yükseldi, 21 bin 556 kişi müşahede altında

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 56'ya yükseldi. Son 24 saatte koronavirüs bağlantılı 15 ölüm hadisesi meydana geldi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasına göre, ülke genelinde virüsten etkilenenlerin sayısı 324'ü ağır olmak üzere bin 975'e çıktı.