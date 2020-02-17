Son Dakika › Dünya › Çin'de koronavirüs vakalarının olduğu yerleri gösteren uygulama geliştirildi - Son Dakika Dünya
Çin'de koronavirüs vakalarının olduğu yerleri gösteren uygulama geliştirildi
7 saat önce
Çin'de geliştirilen uygulamalar Covid-19 hastalığına yakalanan insanların bulunduğu mahalleleri, caddeleri ve binaları gerçek zamanlı olarak göstererek kullanıcıları uzak durmaları gereken noktalar konusunda uyarıyor
Çin'de geliştirilen uygulamalar Covid-19 hastalığına yakalanan insanların bulunduğu mahalleleri, caddeleri ve binaları gerçek zamanlı olarak göstererek kullanıcıları uzak durmaları gereken noktalar konusunda uyarıyor.
Hızla sayıları çoğalan aplikasyonlar şu ana kadar Çin'de 200'den fazla şehirde aktif hale gelmiş durumda.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:19
Son Dakika Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni söylenti: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir 1771 kişiyi öldüren koronavirüs salgını, Asyalı insanlara karşı ırkçı söylemleri yaygınlaştırdı Çin İstanbul Başkonsolosu: Türk iş insanlarının koronavirüse sevinmeleri Türk misafirperveliğine aykırı Çin'de virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektan için birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı