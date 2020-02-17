Çin'de koronavirüs vakalarının olduğu yerleri gösteren uygulama geliştirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüs vakalarının olduğu yerleri gösteren uygulama geliştirildi - Son Dakika Dünya

Çin'de koronavirüs vakalarının olduğu yerleri gösteren uygulama geliştirildi

7 saat önce

Çin'de geliştirilen uygulamalar Covid-19 hastalığına yakalanan insanların bulunduğu mahalleleri, caddeleri ve binaları gerçek zamanlı olarak göstererek kullanıcıları uzak durmaları gereken noktalar konusunda uyarıyor

Çin'de koronavirüs vakalarının olduğu yerleri gösteren uygulama geliştirildi, System.String[]

Çin'de geliştirilen uygulamalar Covid-19 hastalığına yakalanan insanların bulunduğu mahalleleri, caddeleri ve binaları gerçek zamanlı olarak göstererek kullanıcıları uzak durmaları gereken noktalar konusunda uyarıyor.


Hızla sayıları çoğalan aplikasyonlar şu ana kadar Çin'de 200'den fazla şehirde aktif hale gelmiş durumda.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:19 
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