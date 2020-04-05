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Çin'de koronavirüsten ölenler için ulusal yas töreni düzenlendi
6 saat önce
Halk, Wuhan’da hayatını kaybedenleri unutmadı. Şehirde bir çok yerde ölenlerin anısına çiçek bırakıldı.
Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsten hayatını kaybedenler için ulusal yas töreni düzenlendi. Ülkede bayraklar yarıya indirilirken saygı duruşu da yapıldı. Saygı duruşu esnasında sirenler çaldı, trafik durdu. Halk, Vuhan'da hayatını kaybedenleri unutmadı. Şehirde bir çok yerde ölenlerin anısına çiçek bırakıldı.
Devlet Başkanı Xi Jinping de başkent Pekin'de üst düzey yetkililerle birlikte anmalara katıldı. Heyetin siyah renk elbiseler giymesi dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:17
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