Çin'de koronavirüsten ölenler için ulusal yas töreni düzenlendi

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsten hayatını kaybedenler için ulusal yas töreni düzenlendi. Ülkede bayraklar yarıya indirilirken saygı duruşu da yapıldı. Saygı duruşu esnasında sirenler çaldı, trafik durdu. Halk, Vuhan'da hayatını kaybedenleri unutmadı. Şehirde bir çok yerde ölenlerin anısına çiçek bırakıldı.



Devlet Başkanı Xi Jinping de başkent Pekin'de üst düzey yetkililerle birlikte anmalara katıldı. Heyetin siyah renk elbiseler giymesi dikkat çekti.