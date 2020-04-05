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Çin'de koronavirüsten ölenler için ulusal yas töreni düzenlendi
6 saat önce
Halk, Wuhan'da hayatını kaybedenleri unutmadı.
Halk, Wuhan'da hayatını kaybedenleri unutmadı. Şehirde bir çok yerde ölenlerin anısına çiçek bırakıldı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:51
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