Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor; can kaybı 106'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor; can kaybı 106'ya yükseldi - Son Dakika Dünya

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor; can kaybı 106'ya yükseldi

15 dakika önce

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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor; can kaybı 106'ya yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.


Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi hariç ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:44 
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