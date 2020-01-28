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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor; can kaybı 106'ya yükseldi
15 dakika önce
Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüs hangi ülkelere yayıldı?
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi hariç ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:44
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