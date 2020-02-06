Çin'de koronavirüsü duyurmaya çalışırken susturulan doktor hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüsü duyurmaya çalışırken susturulan doktor hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Çin'de koronavirüsü duyurmaya çalışırken susturulan doktor hayatını kaybetti

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınını erkenden tespit eden ancak yerel yetkililer tarafından susturulduğu ortaya çıkan Doktor Li Wenliang, yakalandığı virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yetkililer, doktorun ölümünü doğruladı

Çin'de koronavirüsü duyurmaya çalışırken susturulan doktor hayatını kaybetti, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınını erkenden tespit eden ancak yerel yetkililer tarafından susturulduğu ortaya çıkan Doktor Li Wenliang, yakalandığı virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yetkililer, doktorun ölümünü doğruladı.


DSÖ'nün perşembe günü düzenlediği koronavirüs bilgilendirme konferansında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dr. Mike Ryan, Li Wenliang'ın ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Ryan, "Onu anmalı ve iş arkadaşlarıyla beraber yasını tutmalıyız" şeklinde konuştu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:25 
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