Çin'de koronavirüsü yüzünden ölü sayısı 304'e çıktı, Çin dışında ilk ölüm Filipinler'de görüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüsü yüzünden ölü sayısı 304'e çıktı, Çin dışında ilk ölüm Filipinler'de görüldü - Son Dakika Dünya

Çin'de koronavirüsü yüzünden ölü sayısı 304'e çıktı, Çin dışında ilk ölüm Filipinler'de görüldü

6 saat önce

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle (2019-nCoV) can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükselirken, Çin dışında ilk ölüm ise Filipinler'de görüldü.

Çin'de koronavirüsü yüzünden ölü sayısı 304'e çıktı, Çin dışında ilk ölüm Filipinler'de görüldü, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle (2019-nCoV) can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükselirken, Çin dışında ilk ölüm ise Filipinler'de görüldü.


Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Filipinler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:53 
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