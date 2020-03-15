Çin'de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı; 'on binlerce insanın hayatı kurtuldu' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı; 'on binlerce insanın hayatı kurtuldu' - Son Dakika Dünya

Çin'de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı; 'on binlerce insanın hayatı kurtuldu'

6 saat önce

Stanford Üniversitesi’nden Dr. Marshall Burke'un tahminlerine göre ülkede ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasından dolayı hava kirliliği düşünce binlerce erken ölüm engellendi

Çin'de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı; 'on binlerce insanın hayatı kurtuldu', System.String[]

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünyada 6 binden fazla kişinin ölümüne yol açarken Amerikan'ın prestijli okullarından Stanford Üniversitesi'ndan Dr Marshall Burke tarafından, virüsün çevre üzerindeki etkisi konusunda çarpıcı bir araştırma yapıldı.


Dr. Marshall Burke, koronavirüsün Çin'de yol açtığı ölüm sayısının 20 katı kadar insan hayatının kurtulmasını sağladığını ileri sürdü. Bunun sebebi ise Çin'in sanayileşmiş şehirlerinde ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasından dolayı hava kirliliğinin ciddi oranda azalması ve hava kirliliğinin yol açtığı erken ölüm sayısının düşmesi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Marshall, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:48 
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