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Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor
12 dakika önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendi.
Çinli yetkililer, halka özellikle kalabalık yerlerde maske takmaları yönünde çağrılar yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:18
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