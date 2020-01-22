Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor - Son Dakika Dünya

Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor

12 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendi

Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendi.


Çinli yetkililer, halka özellikle kalabalık yerlerde maske takmaları yönünde çağrılar yapıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:18 
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