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Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendiView on euronews.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:36
Son Dakika Çin'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor Çin'de insandan insana bulaşan gizemli virüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı!