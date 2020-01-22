Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor - Son Dakika Dünya

Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendiView on euronews.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendiView on euronews

Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:36 
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