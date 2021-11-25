Çin'de Kovid-19'a karşı aşılananların oranı yüzde 76,8'e ulaştı - Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların oranının nüfusun yüzde 76,8'ine ulaştığı bildirildi.

Çin'in önde gelen solumun yolu rahatsızlıkları uzmanlarından Cong Nanşan, ülkenin güneyindeki Gouncou kentinde düzenlenen Çin İnternet Medyası Forumu'nun açılış töreninde konuştu.

Cong, ülkede dün itibarıyla aşılanması tamamlanan kişi sayısının 1,08 milyara ulaştığını aktardı.

Aşılanması tamamlananların nüfusun yüzde 76,8'ine ulaştığına dikkat çeken Cong, kitle bağışıklığı eşiği olan yüzde 80'e yıl sonuna kadar ulaşılmasının beklendiğini belirtti.

Batı'da kişisel özgürlüklerinin kısıtlanmasına karşı tutumun salgının kötü yönetilmesi sonucunu doğurduğunu savunan Cong, "İhtiyacımız olan şey kolektif özgürlüktür, toplumsal özgürlüktür ve ulusal özgürlüktür. Ancak o zaman Çin, Kovid-19 hasta sayısını ve ölüm oranını düşük tutabilir." ifadesini kullandı.

Cong, Batı ülkelerinin insan haklarının korunmasına ve bireysel özgürlüklere saygıya verdiği önemin insanların salgın döneminde maske takmamasına, toplantı ve gösterilere katılmasına ve aşı yaptırmaktan kaçınmasına izin verdiği, bunun da salgının daha fazla yayılmasına, vaka sayılarının ve ölüm oranın artmasına yol açtığını belirtti.

Çin'in her 100 bin kişide 8,9 hasta ve 0,4 ölüm ile dünyanın en düşük hastalık ve vefat oranlarına sahip olduğunu vurgulayan Cong, "Küresel halk sağlığı olaylarında Çin insan haklarının en değerlisini, yaşam hakkını, daha önemlisi sağlık hakkını korumaya özen gösteriyor. İnsanlar virüsün yayılmasını önlemek için maske takıyorlar, etkinliklerini sınırlıyorlar ve toplu testlere rıza gösteriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi kaynaklı vakalar 7 gündür tek haneye düştü

Çin'de ekimde ortaya çıkan ve 20 bölgeye yayılan yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakaları, son 7 günde tek haneli rakamlara indi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte yurt içi kaynaklı 2 vakaya rastlandığını bildirdi.

2 Kasım'da 93'a kadar çıkan yerel vaka sayısı, alınan sıkı tedbirlerle son 7 günde tek haneli rakamlara geriledi.

Komisyon, 18 Kasım'da 8, 19 Kasım'da 6 ve 20 Kasım'da 8, 21 Kasım'da 4, 22 Kasım'da 7, 23 Kasım'da 4 yerel vakaya rastlandığını bildirmişti.

İlk vakaların 17 Ekim'de ortaya çıktığı, İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Heilongciang eyaletindeki sınır bölgelerinden yayıldığı tahmin edilen yurt içi kaynaklı vakalar, 20 bölgeye yayılmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda şehir ve yerleşimde karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamaları gibi tedbirler uygulanmıştı.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Hükümet, tüm maliyetlerine karşın stratejiyi uygulamakta ısrar ederken, bunun Delta varyantı gibi virüsün bulaşıcılığı yüksek mutasyonlar karşısında sürdürülüp sürdürülemeyeceği tartışılıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 570 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 914 hastanın tedavisi sürüyor.