Çin'de Kovid-19 aşılarının nisanda klinik deneylere başlaması planlanıyor - Son Dakika
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Çin'de Kovid-19 aşılarının nisanda klinik deneylere başlaması planlanıyor

7 saat önce

Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şü Nanping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların en erken nisan sonunda klinik deneylere başlayacağını söyledi.

Çin'de Kovid-19 aşılarının nisanda klinik deneylere başlaması planlanıyor, System.String[]

Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şü Nanping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların en erken nisan sonunda klinik deneylere başlayacağını söyledi.

"Halkın Günlüğü" gazetesinin haberine göre, Şü, ülkedeki bilim insanlarının 20 Ocak'tan bu yana halkın güvenlik ve sağlığını en ön sıraya koyduğunu ve bu konuda ellerindeki tüm imkanlarla mevcut sıkıntıları çözmek için bilimsel çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Bakan Yardımcısı Şü, salgına karşı söz konusu aşıların en erken nisan sonu klinik deneylere başlaması için ilgili birimlere teslim edilmesini öngördüklerini kaydetti.

Kovid-19 hapishanelere sıçradı

Bu arada, Şandong eyaletine bağlı Cining kentinde bir hapishanede, yetkililerinin de bulunduğu 207 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Hapishanede 12 Şubat'ta bir gardiyanın Kovid-19 belirtilerini göstermesi üzerine yapılan test pozitif çıktı. Gardiyanın ardından, çoğunluğu mahkum 2 bin 77 kişide yapılan testlerde 200 mahkum ve 7 hapishane yetkilisinde koronavirüsü tespit edildi. Söz konusu 7 yetkili görevinden alındı.

Cıciang eyaletinde bir hapishanede de 34 kişide Kovid-19 saptandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle can kaybının 2 bin 238'e çıktığı, virüsten etkilenen kişilerin sayısının 75 bini aştığı bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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