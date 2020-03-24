Çin'de Kovid-19 bulaşan her 3 kişiden birinde semptomlar görülmeyebilir - Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan her üç kişiden birinde semptomların görülmüyor olabileceği bildirildi.

South China Morning Post'un Çin hükümetinin gizli belgelerine dayandırdığı haberine göre, şubat sonuna kadar Kovid-19 testleri pozitif çıkan 43 binden fazla kişide ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gözlenmedi.

Bu kişilerin karantina altına alındığı ve izlendiği ancak o dönemde 80 bin civarında olan resmi doğrulanmış vaka sayısına dahil edilmediği belirtildi.

Hesaplamalara göre, testleri pozitif çıkan her üç kişiden birinin semptomları göstermiyor olabileceği ortaya çıktı.

Japonya'da Hokkaido Üniversitesinde epidemiyolog Hiroşi Nişiura liderliğindeki bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmada da Çin'in Vuhan kentinden tahliye edildikten sonra testleri pozitif çıkanların yüzde 30,8'inin asemptomatik olduğu bulgusu elde edildi.

Güney Kore'de de Kovid-19 testi pozitif çıkanların yüzde 20'sinin virüsün belirtilerini göstermediğine işaret edildi.

Bulguların, hükümetlerin Kovid-19 salgınını kontrol altına alma stratejilerini daha da zorlaştırabileceği vurgulandı.