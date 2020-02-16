Çin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1666'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1666'ya yükseldi - Son Dakika

Çin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1666'ya yükseldi

20 dakika önce

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1666'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500'e çıktı.

Çin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1666'ya yükseldi, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1666'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500'e çıktı.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde şüpheli vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahade altına alınan kişi sayısının 158 bin 764 olduğu bildirildi.


Öte yandan Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı, biri Hong Kong'da olmak üzere 1666'ya yükseldi. Kesinleşen virüs bulaşan kişi sayısı, 11 bin 272'sinin durumu ağır olmak üzere, 68 bin 500'e çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419'a ulaştı.


Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 84'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde bu sayı 10 olarak belirlendi.


Son 24 saatte 142 can kaybı


Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 9 yeni vaka tespit edildi. Yeni can kayıplarının 139'u Hubey, 2'si Sıçuan eyaletlerinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde oldu.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DSÖ'den hızla yayılan koronavirüs için hükümetlere çağrı: Hazırlıklı olun
Koronavirüs, Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı! Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 06:56:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1666'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]