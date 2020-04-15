Çin'de Kovid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Çin'de Kovid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi

13 dakika önce

Çin'de son 24 saatte 46 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çin'de Kovid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Çin'de son 24 saatte 46 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 36'sı yurt dışı kaynaklı 46 yeni vaka görüldü.

Yurt içinde tespit edilen vakaların 8'i Heylongciang, 2'si Guangdong eyaletinde kaydedildi.

Salgının ülkede en yoğun hissedildiği Hubey eyaletinde bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin genelinde 78 hasta taburcu edilirken, gözetim altında tutulanların sayısı 1058 kişi olarak açıklandı.

Böylelikle Çin ana karasında toplam vaka sayısı 82 bin 295'e, taburcu edilenlerin sayısı 77 bin 816'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle can kaybının 3 bin 342'ye çıktığı ülkede, 113'ünün durumu ağır olmak üzere bin 137 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Yurt dışı kaynaklı vaka sayısı 1500'e ulaştı

Ülkede bugüne kadar tespit edilen yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vaka sayısı 1500'e çıkarken, bunlardan 596'sı taburcu edildi.

Bu hastalardan 45'inin durumu ağır olmak üzere 904'ünün tedavisi ise sürüyor. Bugüne kadar yurt dışı kaynaklı vakalarda can kaybı yaşanmadı.

Rusya ile kara sınırında önlemler artırılıyor

Diğer yandan Hong Kong basınındaki haberlere göre, ülkede yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vakalarının artması üzerine NHC, hafta sonu yerel hükümetlere "ithal vakalara" karşı hazırlıklı olunması çağrısı yaptı.

Çin'in Rusya ile kara sınırında bulunan Heylonciang eyaletine bağlı Sunfeyhı kentinde sınır devriyelerinin artırıldığı, sıkı karantina önlemlerinin uygulandığı ve Rusya'dan gelen kişilere sağlık kontrolleri yapıldığı belirtildi.

Ayrıca eyaletteki Sunfeyhı ve Harbin kentleri arasında tren seferleri durduruldu, 13 katlı bir bina da 600 yatak kapasiteli geçici hastaneye dönüştürüldü.

Çin, Rusya ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Cilin ve Heylongciang eyaletleri üzerinden 4 bin 300 kilometrelik kara sınırını paylaşıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:38 Kaynak: AA

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