Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122'ye yükseldi - Son Dakika
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Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122'ye yükseldi

1 saat önce

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122'ye çıktı.

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122'ye yükseldi, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122'ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi.

Bununla birlikte ülkedeki toplam can kaybı 3'ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 3 bin 122'ye yükselirken, Kovid-19 vakası da 80 bin 735'e ulaştı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 421'e, müşahede altındaki kişilerin sayısı da 20 bin 146'ya gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 58 bin 600'e yükseldi.

Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 114'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

Ayrıca Çin'e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal"olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte 4 artarak 67'ye yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:08 Kaynak: AA
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