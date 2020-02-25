Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665'e çıktı - Son Dakika
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Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665'e çıktı

56 dakika önce

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665'e yükseldi.

Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665'e çıktı, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 665'e, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 77 bin 658'e çıktı.

Kovid-19'dan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı 27 bin 323'e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişi sayısı 2 bin 824'e, müşahede altındaki kişi sayısı 87 bin 902'ye geriledi.

Bununla birlikte vaka sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong'da 81'e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

Salgın nedeniyle yıllık meclis toplantıları ertelendi

Çin'de en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği yıllık meclis toplantılarının, Kovid-19 salgını nedeniyle dün ertelendiği bildirilmişti.

Bu arada, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi de yabani hayvan ticaretini ve tüketimini tamamen yasaklandığını duyurmuştu.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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