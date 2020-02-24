Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi

13 dakika önce

Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.

Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi, System.String[]

Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:00 
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