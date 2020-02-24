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Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi
13 dakika önce
Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.
Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:00
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