Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983'e çıktı - Son Dakika
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Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983'e çıktı

34 dakika önce

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 983'e yükseldi.

Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983'e çıktı, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 983'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Söz konusu can kayıplarının 37'si Hubey eyaletinde 1'i ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde oldu.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong'dan olmak üzere 2 bin 983'e çıktı, tespit edilen vaka sayısı ise 80 bin 270'e ulaştı.

Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520'ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432'ye gerilerken, Kovid-19'dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856'ya yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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