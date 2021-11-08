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Çin'de Kovid-19'un okullarda yayılması endişe yaratıyor - Son Dakika

Çin'de Kovid-19'un okullarda yayılması endişe yaratıyor

08.11.2021 19:56
Çin'de Kovid-19'un okullarda yayılması endişe yaratıyor

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) okullarda yayılması, "sıfır vaka" stratejisi izleyen ülkede endişeye yol açtı.

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) okullarda yayılması, "sıfır vaka" stratejisi izleyen ülkede endişeye yol açtı.

Ülkenin kuzeyindeki Inan eyaletinde son 24 saatte büyük bölümü ana sınıfı, ilk öğretim ve lise öğrencileri ile öğretmenlerinin olduğu 18 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakalar 20 bölgeye yayılırken, Inan eyaleti dışında Pekin, Gansu, Hıbey ve Heilongciang'ın olduğu en az 4 eyalette salgının ana sınıfı ve ilkokul çocuklarını da etkilediği görüldü.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi baş bağışıklık bilimcisi Vang Çinhua, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, bulaşın önlenebilmesi için çocukların aşılanmasının önemine dikkati çekti.

Çin'de 27 Ekim'de 3-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanacağı bildirilmişti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 29 Ekim itibarıyla 3-11 yaşlarındaki çocuklara ülke çapında 3 milyon 530 bin doz aşı yapılmıştı.

Son 24 saatte yurt içi kaynaklı 65 yeni vaka

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin anakarasında yurt içi kaynaklı 65 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Liaoning eyaletinde 20, Inan'da 18, Hıbey'de 8, Liaoning'de 9, Heilongciang'da 6, Siçuan'da 4, IYünnan'da 3, Gansu'da 2, Guangşi Cuang ve İç Moğolistan özerk bölgeleri ile Pekin ve Çongçing şehirlerinde 1'er yerel vaka tespit edildiği açıklandı.

Son 24 saatte ayrıca yurt dışı kaynaklı 24 vakaya rastlanırken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin anakarasında bugüne dek 97 bin 823 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Halen 1202 hastanın tedavisi sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de Kovid-19'un okullarda yayılması endişe yaratıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Kovid-19'un okullarda yayılması endişe yaratıyor - Son Dakika
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