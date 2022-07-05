Çin'de Kovid-19'un Omicron alt varyantı "BA5" ilk kez Şian'da görüldü - Son Dakika
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Çin'de Kovid-19'un Omicron alt varyantı "BA5" ilk kez Şian'da görüldü

05.07.2022 17:44
Çin'de Kovid-19'un Omicron alt varyantı "BA5" ilk kez Şian'da görüldü

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde Kovid-19'un Omicron varyantının, dünyada giderek yayılan "BA5" alt varyantını taşıyan vakaların tespit edildiği bildirildi.

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde Kovid-19'un Omicron varyantının, dünyada giderek yayılan "BA5" alt varyantını taşıyan vakaların tespit edildiği bildirildi.

"cnwest.com" internet sitesinin haberine göre, kentte son 24 saatte kaydedilen 9 yerel kaynaklı vakada virüsün Omicron alt varyantı BA5'e rastlandı.

Vakalar, Çin'de BA5 alt varyantının yol açtığı ilk yerel kaynaklı yayılma oldu.

Şaanşi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Cang Yi, vakaların varlığını doğrularken, "Omicron BA5 alt varyantı, daha önceki BA2.2 alt varyantından çok daha bulaşıcı, hızlı yayılıyor ve aşılara direnç kabiliyeti daha güçlü." ifadesini kullandı.

Karantina tedbirleri

Yerel yönetim salgın nedeniyle şehri düşük, orta ve yüksek riskli kontrol bölgelerine ayırırken, vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti. Şehirden ayrılmak isteyenlere son 48 saat içinde yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu bildirme zorunluluğu getirildi.

Şehirde yarından itibaren bir hafta süreyle hareket kısıtlamaları uygulanacak, toplu etkinlikler yasaklanacak. Gıda marketleri, eğlence merkezleri, kütüphaneler ve sinemalar kapatılacak, restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verecek. Düğün törenleri ve yemekli toplantılar iptal edilirken, cenazelere katılım sınırlanacak.

Öte yandan, ilk ve orta dereceli okullar ile ana sınıflarının yaz tatiline erken girmesine karar verilirken, üniversite ve yüksek okul öğrencilerine kampüslerinden çıkmaları yasaklandı.

Delta kaynaklı vakalar nedeniyle karantina ilan edilmişti

Şian'da, 4 Aralık 2021'de Pakistan'dan gelen bir uçaktaki Delta varyantı taşıyan vakalardan kaynaklandığı bildirilen yayılma nedeniyle kapanmaya gidilmişti.

İlk vakaların 9 Aralık 2021'de kaydedildiği salgında, sonraki 2 haftada yaklaşık 2 bin vaka görülmesinin ardından 23 Aralık 2021'de tüm kentte karantina ilan edilmişti.

Çin'in eski imparatorluk başkentlerinden, 13 milyon nüfuslu tarihi şehirdeki karantina tedbirlerinin uygulanmasındaki bazı eksikler, gıda temininde yaşanan sıkıntılar ve salgını durdurma baskısı altındaki yerel görevlilerin müsamahasız tutumu eleştirilere sebep olmuştu.

Söz konusu sıkıntılar ve eleştiriler ilerleyen aylarda karantina ilan edilen şehirlerde de vatandaşların tepkisine yol açmıştı.

BA5, aşı korumasından daha kolay kurtulabiliyor

Dünyada giderek hakim hale gelen BA5 alt varyantı, daha bulaşıcı olması ve hızlı yayılmasının yanı sıra aşıların sağladığı bağışıklık korumasından daha kolay kurtulabiliyor.

Virüsün insan vücuduna tutunmasını sağlayan diken proteinindeki mutasyonlar, BA4 ve BA5 alt varyantlarının, aşı yaptıranlarda veya hastalığı geçirenlerde gelişen antikorlardan kaçarak hücreyi yeniden enfekte edebiliyor. Aşı üreticileri bu yüzden kış ayları için hazırladıkları aşıları söz konusu alt varyantlara göre düzenleme arayışında.

İlk kez bu yılın başlarında Güney Afrika'da ortaya çıkan iki alt varyant, BA. 2 ve BA. 2.2 alt varyantlarının yerini alarak, başta ABD ve İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkede hakim hale gelmişti.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Çin'de yılbaşından bu yana Omicron varyantının "BA. 2" ve "BA. 2.2." alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere çok sayıda şehirde kapanma tedbirleri ve karantina kısıtlamaları uygulanmıştı.

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Karantina, Omicron, Şaanşi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Kovid-19'un Omicron alt varyantı 'BA5' ilk kez Şian'da görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Kovid-19'un Omicron alt varyantı "BA5" ilk kez Şian'da görüldü - Son Dakika
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