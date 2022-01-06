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Çin'de Kovid-19 vakalarının arttığı Hınan eyaletinde şehirlerarası ulaşım durduruldu - Son Dakika

Çin'de Kovid-19 vakalarının arttığı Hınan eyaletinde şehirlerarası ulaşım durduruldu

06.01.2022 09:37
Çin'de Kovid-19 vakalarının arttığı Hınan eyaletinde şehirlerarası ulaşım durduruldu

Çin'de Kovid-19 salgınında yurt içi kaynaklı vakaların arttığı ülkenin orta kesimindeki Hınan eyaletinde şehirlerarası ulaşım durduruldu.

Çin'de Kovid-19 salgınında yurt içi kaynaklı vakaların arttığı ülkenin orta kesimindeki Hınan eyaletinde şehirlerarası ulaşım durduruldu.

Eyalette dün yurt içi kaynaklı 64 yeni vaka tespit edilirken, çok sayıda şehirde karantina ve salgın kontrol tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Salgından en yoğun etkilenen şehir dün 50 yeni vakanın tespit edildiği 4,4 milyon nüfuslu Şuçang oldu. Şehirde vakaların görüldüğü 10 bölge karantina altına alınırken tüm mahallelerde, köylerde ve önemli ulaşım kavşaklarında vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğü ve sağlık kodlarının kontrol edildiği noktalar kuruldu.

Eyalet merkezi Cıngcou'da dün 5 yeni vaka tespit edilirken, bir oyun salonu, bir cenaze töreni ve bir aile buluşmasından kaynaklanan 3 ayrı bulaş zinciri nedeniyle yakın temastaki 161, ikincil temastaki 335 kişi tıbbi gözetim altına alındı.

Yerel kaynaklı 1 vakanın görüldüğü Şangçui şehri, halktan zorunlu olmadıkça şehri terk etmemelerini, iş ve tıbbi operasyon sebebiyle şehir dışına çıkmak isteyenlerin son 48 saatte alınmış negatif test sonuçlarını bildirmesini istedi.

Şehirde ayrı ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etüt merkezleri, içkili yerler, müzeler, sinemalar ve diğer kapalı alanlar geçici süreliğine hizmete kapatıldı.

Cıngcou, Kaifıng, Şangçui, Coukou, Şinşiang ve diğer şehirler Çin'in yeni yıl tatili olan Bahar Bayramı'nda dışarıdan gelecek tüm ziyaretçilerden ön bildirim yapmalarını istedi.

Yaklaşık 100 milyon nüfuslu Hınan eyaletindeki salgın 31 Aralık 2021'de Luoyang şehrinde yerel kaynaklı 4 vaka tespit edilmesiyle başlamıştı.

Şianyang Havalimanı kapatıldı

Öte yandan salgın nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehri yakınındaki Şianyang Havalimanı 5 Ocak'tan itibaren uçuşlara kapatıldı.

Havalimanında daha önce yurt içi uçuşların büyük bölümü durdurulmuştu.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık 2021'den bu yana tespit edilen vaka sayısı 1856'ya ulaştı.

Çin'in eski imparatorluk başkentlerinden tarihi şehirdeki salgının 4 Aralık'ta Pakistan'dan gelen bir uçaktaki Delta varyantı taşıyan vakalardan yayıldığı bildirilmişti.

24 saatte 132 yerel vaka

Çin ana karasında dün 24 saatte 132'si yurt içi kaynaklı 189 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 64'üne ülkenin orta kesimindeki Hınan eyaletinde rastlandı. Şuçang şehrinde 50, Cıngcou'da 5, Luoyang'da 4, Coukou'da 3 ve Şangçiu ile Şinyang'da 1'er yerel vaka görüldü.

Şaanşi eyaletinin merkezi Şain'da 63 ve ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletine bağlı Ningbo'da ise 5 yerel kaynaklı vaka tespit edildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 57 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 121 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 282 hastanın tedavisi sürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, oyunlar, Cenaze, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin'de Kovid-19 vakalarının arttığı Hınan eyaletinde şehirlerarası ulaşım durduruldu - Son Dakika
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