Üye Girişi
Çin'de Kovid-19 vakalarının sayısı 100 bine ulaştı - Son Dakika

Çin'de Kovid-19 vakalarının sayısı 100 bine ulaştı

16.12.2021 06:44
Çin'de Kovid-19 vakalarının sayısı 100 bine ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'de salgının başından bu yana virüs tespit edilenlerin sayısı 100 bine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'de salgının başından bu yana virüs tespit edilenlerin sayısı 100 bine ulaştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 69'u yurt içi kaynaklı 77 yeni tip Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 56'sına ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı. Güneydeki Guangdong eyaletinde 6, kuzeydeki Şensi eyaletinde 4, Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2, doğudaki Anhui eyaletinde bir yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 8 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Çin ana karasında bugüne dek 100 bin vaka görülürken virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 93 bin 858 hasta iyileşti, 1506 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Toplam vaka sayısının ABD'de 50 milyonu, Hindistan'da 30 milyonu, Brezilya'da 20 milyonu ve İngiltere ile Rusya'da 10 milyonu aşmasına karşın, 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de iki yılda 100 binde tutulabilmesi, Pekin'in salgını kontrol etmede büyük ölçüde başarılı olduğunu kanıtlıyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Salgın ilk kez Vuhan'da görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirmesiyle haberdar oldu.

Hastalık, ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldü. Sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım'da hastaneye başvurdu. Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen bir virüsün sebep olduğu anlaşıldı.

İlk başta Çin ve çevresini etkileyen "epidemi" (yerel veya bölgesel salgın) olarak algılanan Kovid-19, sonraki günlerde sınırları aşıp halk sağlığını dünya çapında tehdit eden "pandemiye" (küresel salgın) dönüştü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ikinci yılını geride bırakan salgında dünya çapında vaka sayısı 272 milyon 469 bini, can kayıpları ise 5 milyon 345 bini aştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Guangdong, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de Kovid-19 vakalarının sayısı 100 bine ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:50 Bebeğin ağlamasını duyan komşular içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı
00:47 Rezan Epözdemir görevini bırakma nedenini açıkladı
00:25 Türkiye'den, Rodos Başkonsolosluğu'a kınama
00:24 "Sana eş cinsel cinler musallat olmuş" diyen sözde hocanın cezası belli oldu
00:23 Sırrı Süreyya Önder, damadının İBB'den ihale aldığı iddialarına yanıt verdi
23:58 Otelde ölü bulunan Özbek kadının katil zanlısı yakalandı
23:57 Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı
23:15 Eski bakan Bülent Akarcalı'dan tartışma yaratacak öneri: Türk doları basalım
23:13 Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak
22:57 Kanarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor
Türkiye'den, Rodos Başkonsolosluğu'a kınama Türkiye'den, Rodos Başkonsolosluğu'a kınama         
00:26
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 06:53:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Kovid-19 vakalarının sayısı 100 bine ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement