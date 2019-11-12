Son Dakika Haberleri: Çin'de kreşe kimyasal gazlı saldırı: 50'den fazla çocuk yaralı
Son Dakika Dünya Çin'de kreşe kimyasal gazlı saldırı: 50'den fazla çocuk yaralı - Son Dakika Dünya

Çin'de kreşe kimyasal gazlı saldırı: 50'den fazla çocuk yaralı

6 saat önce

Çin'in Kaiyuan şehrinde bir kişi, kreşe kimyasal gazla saldırı düzenlendi.

Çin'de kreşe kimyasal gazlı saldırı: 50'den fazla çocuk yaralı, System.String[]

Çin'in Kaiyuan şehrinde bir kişi, kreşe kimyasal gazla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 50'den fazla çocuk yaralandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki adam güvenlik duvarını aşarak kreşe girip sodyum hidroksit, diğer adıyla kostik soda gazını çocukların üstüne sıktığını belirtti. Saldırganın soyadının Kong olduğunu belirten polis, saldırganın boşanmış bir ailenin çocuğu olduğunu ve hayatında problemler yaşadığını, bu sebeple toplumdan öç almak istediği için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
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