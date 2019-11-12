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Çin'de kreşe kimyasal gazlı saldırı: 50'den fazla çocuk yaralı
6 saat önce
Çin'in Kaiyuan şehrinde bir kişi, kreşe kimyasal gazla saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
Çin'in Kaiyuan şehrinde bir kişi, kreşe kimyasal gazla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 50'den fazla çocuk yaralandı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki adam güvenlik duvarını aşarak kreşe girip sodyum hidroksit, diğer adıyla kostik soda gazını çocukların üstüne sıktığını belirtti. Saldırganın soyadının Kong olduğunu belirten polis, saldırganın boşanmış bir ailenin çocuğu olduğunu ve hayatında problemler yaşadığını, bu sebeple toplumdan öç almak istediği için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.
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