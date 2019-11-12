Son Dakika Haberleri: Çin'de kreşe saldırı: 54 yaralı
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Çin'de kreşe saldırı: 54 yaralı

7 saat önce

Çin'in güneybatısında yer alan Yunan eyaletinde bir kişinin kreşe kimyasal sıvıyla saldırması sonucu 54 kişi yaralandı.

Çin'de kreşe saldırı: 54 yaralı, System.String[]

Çin'in güneybatısında yer alan Yunan eyaletinde bir kişinin kreşe kimyasal sıvıyla saldırması sonucu 54 kişi yaralandı.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre saldırgan, Kaiyuan kentindeki bir kreşin duvarına tırmanarak çocuk ve öğretmenlerin üzerine kostik soda (sodyum hidroksit) sıktı.

Saldırıda yaralanan 51 çocuk ve 3 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

23 yaşındaki saldırgan yakalandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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