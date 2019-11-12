Çin'de kreşe saldırı: 54 yaralı
7 saat önce
Çin'in güneybatısında yer alan Yunan eyaletinde bir kişinin kreşe kimyasal sıvıyla saldırması sonucu 54 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:00 Kaynak: AA
Çin'in güneybatısında yer alan Yunan eyaletinde bir kişinin kreşe kimyasal sıvıyla saldırması sonucu 54 kişi yaralandı.
South China Morning Post'ta yer alan habere göre saldırgan, Kaiyuan kentindeki bir kreşin duvarına tırmanarak çocuk ve öğretmenlerin üzerine kostik soda (sodyum hidroksit) sıktı.
Saldırıda yaralanan 51 çocuk ve 3 öğretmen hastaneye kaldırıldı.
23 yaşındaki saldırgan yakalandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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