Son Dakika Haberleri: Çin'de Kreşte Çocukları Zehirlediğinden Şüphelenilen Öğretmen Gözaltına Alındı

Çin'de Kreşte Çocukları Zehirlediğinden Şüphelenilen Öğretmen Gözaltına Alındı

17 dakika önce

Çin'de bir kreşte 23 çocuğu zehirlediğinden şüphelenilen öğretmen gözaltına alındı.

Çin'de Kreşte Çocukları Zehirlediğinden Şüphelenilen Öğretmen Gözaltına Alındı, System.String[]
Çin'de bir kreşte 23 çocuğu zehirlediğinden şüphelenilen öğretmen gözaltına alındı.

Polis, ülkenin doğusunda Ciaozuo'daki bir kreşte çocukların yemeğine yüksek miktarda sodyum nitrat koyduğundan şüphelenilen ve soyadı Vang olan öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Geçen hafta yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yerel basın öğretmenin bir meslektaşından öç almak için çocukları zehirlemeye kalkıştığını yazdı.

Şinhua ajansı da zehirlenen çocuklardan durumu ağır olan biri dahil 8'inin hala tedavi gördüğünü, 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.

Çin'de 2002 yılında Nancing'de fare zehri koyulan atıştırmalıkları yiyen çoğu öğrenci 42 kişi hayatını kaybetmişti. Atıştırmalıklara fare zehri koyduğu ortaya çıkan kişi idam edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:00 Kaynak: AA

Polis, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti Antalya'da Çöp Kutusundan Mühürlü Oy Pusulası Çıktı Dünyanın En Çok Kar Eden Şirketi Aramco Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:17:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Kreşte Çocukları Zehirlediğinden Şüphelenilen Öğretmen Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]