Çin'de kritik durumda hasta sayısı hızla artıyor. Bin 370 kişiden ümit kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de kritik durumda hasta sayısı hızla artıyor. Bin 370 kişiden ümit kesildi - Son Dakika

Çin'de kritik durumda hasta sayısı hızla artıyor. Bin 370 kişiden ümit kesildi

6 saat önce

Çin'de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan Korona Yeni Virüsü hızla hasta sayısını arttırıyor.

Çin'de kritik durumda hasta sayısı hızla artıyor. Bin 370 kişiden ümit kesildi, System.String[]

Çin'de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan Korona Yeni Virüsü hızla hasta sayısını arttırıyor. Whuan'da hayatını kaybeden 132 kişiden sonra ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede olan ve hayatından ümit kesilen bin 370 kişinin bulunduğu öğrenildi. Bin kişilik Whuan'daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor. Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.


Türk Hava Yolları'nın 5 Şubat'tan itibaren seferlerini yolcu bulunmadığı gerekçesiyle minumum seviyeye indireceği Çin'den Türkiye 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, turist olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu.


Mevcut turist gelişi devam ederken, haftalar itibariyle rezervasyon iptalleri ile bu rakamı 5 de bir seviyesine düşmesi bekleniyor.


Avusturalya 600 vatandaşını Çin'den tahliye etme kararı aldı. Çin'den Avusturalyalıları alacak olan uçaklar, bu kişileri Cristmist adalarında bir müddet karantinada tutup Avusturalya'ya sokacak. Türkiye'den sonra Fransa, İngiltere, Almanya'da kendi vatandaşlarını Çin'den tahliye edecekler. - ŞANGHAY

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
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