Çin'de küçük çocuğun aşçı taklidi sosyal medyada viral oldu - Son Dakika

Çin'de küçük çocuğun aşçı taklidi sosyal medyada viral oldu

11.11.2020 20:58
Çin'de küçük çocuğun aşçı taklidi sosyal medyada viral oldu, System.String[]

Çin'de aşçılık yapan babasına özenen Xin Bao'nun (3), tencere ve kaşıkla yemek pişiriyormuş gibi davrandığı görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Çin'de aşçılık yapan babasına özenen Xin Bao'nun (3), tencere ve kaşıkla yemek pişiriyormuş gibi davrandığı görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Bao'nun 'geleceğin usta şefi' olacağını söyledi.

Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei kentinde restoran sahibi bir ailenin çocuğu olan Xin Bao, restoranda aşçılık yapan babasına özendi. Bao'nun annesinin kaydettiği görüntülerde, Bao'nun tencere ve kaşıkla usta bir aşçı gibi davrandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 1 milyon 400 bin beğeni alırken, çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Bao'yu 'geleceğin usta şefi' olarak değerlendirdi. Bao'nun annesi Su, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Henüz altı aylıkken bile babasını yemek pişirirken izlerdi. Ayrıca tavalarla oynamayı çok seviyor. Küçükken ona oyuncak tava verene kadar ağlardı. Büyüdüğünde şef olmak isterse, onu mutlu edecek bir şey yaptığı sürece kötü bir şey değil" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çin'de küçük çocuğun aşçı taklidi sosyal medyada viral oldu - Son Dakika


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