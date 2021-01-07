Çin'de kuluçkaya yatmış dinozor fosili bulundu - Son Dakika

Çin'de 70 milyon yıl öncesine ait kuluçkaya yatmış dinozor fosili keşfedildi.

Xinhua ajansının haberine göre Çin'in Ciangşi eyaletinde yapılan arkeolojik kazılarda 70 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili bulundu.

Fosilin üzerinde yapılan bir araştırma, türün, iki ayaklı ve uçamayan kanatlı grubunda yer alan Teropod dinozorlarına ait olduğunu gösterdi.

Bulunan fosilde yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir dinozorun modern kanatlı hayvanlar gibi yumurtaları üzerine kuluçkaya yatmış Teropod, embriyo evresine girmiş yumurtalar ve bozulmamış bir yuva bulunuyor.

Araştırmada, fosilden çıkan birden fazla yumurtanın farklı gelişim seviyelerinde olduğu ve bunun da dinozorun gelişmiş üreme türüne ait modern kuşlar arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Araştırma Science Bulletin dergisinde yayımlandı.