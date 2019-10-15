Son Dakika Haberleri: Çin'de "kuraklık" alarmı
Son Dakika Güncel Çin'de 'kuraklık' alarmı

Çin'de "kuraklık" alarmı

2 saat önce

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde kuraklık nedeniyle alarm verildi.

Çin'de

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde kuraklık nedeniyle alarm verildi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'daki habere göre, ülkeyi batıdan doğuya kateden Yangzı Irmağı'nın kollarından Gan Nehri'nin eyalet başkenti Nançang'dan geçen kısmında, nehir yatağının 11,5 metre daralması üzerine "turuncu" alarm ilan edildi.

Turuncu alarm, yakın kuraklık tehlikesine işaret ediyor.

Eyalette, temmuz ve ekim arasında metrekareye düşen yağış miktarı 96 milimetreküp ölçüldü. Bunun geçmiş yıllardaki ortalama yağış miktarından yüzde 70 az olduğu kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İpek Yolu'nun ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek
Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:46:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de "kuraklık" alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]