- Çin'de kuruluş kutlamalarında muhteşem havai fişek gösterisi
1 saat önce
- Çin'de kuruluş kutlamalarında muhteşem havai fişek gösterisiPEKİN - Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kapsamında geleneksel havai fişek gösterisi izleyenlerden beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
- Çin'de kuruluş kutlamalarında muhteşem havai fişek gösterisi
PEKİN - Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kapsamında geleneksel havai fişek gösterisi izleyenlerden beğeni topladı.
Çin'in kuruluşunun 70. yıl dönümü başkent Pekin ve ülkenin bir çok kentinde törenlerle kutlanıyor. Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde nükleer füzeler de dahil olmak üzere askeri ekipmanları sergileyen Çin, gövde gösterisi yaptı. Akşam saatlerine kadar süren kutlamalarda Tiananmen Meydanı'nda havai fişek gösterisi yapıldı. Meydandan fırlatılan yüzlerce havai fişek ile gökyüzüne 70 yazılırken, binlerce kişi de dakikalarca dans gösterisi yaptı.
Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde iki grup arasında çatışma çıktı: Ortalık savaş alanına döndü Adana'da 209 kara ekibinin katıldığı drone'lu huzur ve güven uygulaması yapılması İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır suçlama: 7 bin 500 Euro'ya alınan ağaçların gerçek fiyatının 780 Euro olduğunu öğrendik