Son Dakika Haberleri: Çin'de Lekima Tayfunu için kırmızı alarm
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Çin'de Lekima Tayfunu için kırmızı alarm

40 dakika önce

Çin'in doğusunu yarın etkisi altına alması beklenen Lekima (Lıcima) Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Çin'de Lekima Tayfunu için kırmızı alarm, System.String[]
Çin'in doğusunu yarın etkisi altına alması beklenen Lekima (Lıcima) Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verildi.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinden başlayarak civar bölgelerde etkili olacağı tahmin edilen Lekima Tayfunu için kırmızı alarm verildiğini duyurdu.
Bu yılın 9'uncu tayfunu olan ve daha önce saatte 209 kilometre hıza çıkan Lekima'nın Cıciang'a ulaştıktan sonra hızının azalacağı ve saatte 13 kilometre hızla ülkenin iç kesimlerine doğru kuzeybatı istikametinde ilerleyeceği ifade edildi.
Bugün yerel saatle 08.00 sularında Cıciang eyaletinin turizm bölgelerinden biri olan Beyci adasından 200 turist tahliye edildi ve feribot seferleri askıya alında.
Çin'de meteorolojik uyarı sisteminde kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere dört farklı uyarı bulunuyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:50 Kaynak: AA
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