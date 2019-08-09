Çin'de Lekima Tayfunu öncesi kırmızı alarm
54 dakika önce
Çin'de Lekima Tayfunu öncesi kırmızı alarm
Çin, ülkenin doğusunu hafta sonu etkisi altına alacak Lekima (Lıcima) Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verdi.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinden başlayarak Şanghay şehri dahil civar bölgelerde etkili olacağı tahmin edilen Lekima Tayfunu için kırmızı alarm verildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:14
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