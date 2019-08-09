Son Dakika Haberleri: Çin'de Lekima Tayfunu öncesi kırmızı alarm
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Çin'de Lekima Tayfunu öncesi kırmızı alarm

54 dakika önce

Çin'de Lekima Tayfunu öncesi kırmızı alarm

Çin'de Lekima Tayfunu öncesi kırmızı alarm, System.String[]
Çin, ülkenin doğusunu hafta sonu etkisi altına alacak Lekima (Lıcima) Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verdi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinden başlayarak Şanghay şehri dahil civar bölgelerde etkili olacağı tahmin edilen Lekima Tayfunu için kırmızı alarm verildiğini duyurdu.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:14 
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