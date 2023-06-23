Çin'in Wenzhou şehrinde işlek bir bölgede lise öğrencisi oldukları belirtilen iki öğrenci, bir kamyonun arkasında gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi. Yoldan geçen bir vatandaş ilişkiye giren öğrencileri cep telefonu ile kayda aldıktan sonra görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları iki öğrenciye tepki gösterdi. Özellikle kız öğrencinin yaşının küçük olması vatandaşların tepkisini çekti. Görüntüyü inceleyen polis ekipleri, ilişkiye giren iki öğrencinin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Halk Tepki Gösterdi! Çin'de Lise Öğrencileri Gündüz Vakti Kamyonun Arkasında Cinsel İlişkiye Girdi - Son Dakika