Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar - Son Dakika
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Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar

06.05.2022 17:09
Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar

HANGZHOU, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de çiftçiler Lixia gününde tarlalarda çeşitli tarım faaliyetleri yürüttüler.

HANGZHOU, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de çiftçiler Lixia gününde tarlalarda çeşitli tarım faaliyetleri yürüttüler. Lixia, Çin'in geleneksel ay takviminin yedinci güneş terimi ve yazın başlangıcını ifade ediyor.

Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da bir çilek tarlasında bir çiftçi Lixia gününde, yani yazın başlangıcında çalışırken görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Wangwang/Xinhua)

Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Huai'an şehrinin Hongze bölgesindeki Sanhe kasabasındaki bir tarlada çiftçiler Lixia gününde, yani yazın başlangıcında çalışırken görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wan Zhen/Xinhua)

Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Congjiang ilçesine bağlı Jiabang kasabasının Dangniu köyünde bir çeltik tarlasının teraslarında çiftçiler Lixia gününde, yani yazın başlangıcında çalışırken görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Lu Zhongnan/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Çiftçi, Tarım, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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