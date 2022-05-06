Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar - Son Dakika

HANGZHOU, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de çiftçiler Lixia gününde tarlalarda çeşitli tarım faaliyetleri yürüttüler. Lixia, Çin'in geleneksel ay takviminin yedinci güneş terimi ve yazın başlangıcını ifade ediyor.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da bir çilek tarlasında bir çiftçi Lixia gününde, yani yazın başlangıcında çalışırken görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Wangwang/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Huai'an şehrinin Hongze bölgesindeki Sanhe kasabasındaki bir tarlada çiftçiler Lixia gününde, yani yazın başlangıcında çalışırken görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wan Zhen/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Congjiang ilçesine bağlı Jiabang kasabasının Dangniu köyünde bir çeltik tarlasının teraslarında çiftçiler Lixia gününde, yani yazın başlangıcında çalışırken görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Lu Zhongnan/Xinhua)