Çin'de Lojistik Sektörü İlk Dört Ayda Büyüdü

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayımlanan bir sektör raporuna göre ülkenin lojistik sektörü, 2022 yılının ilk dört ayında istikrarlı bir şekilde büyüdü. Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun sektör raporunda, sosyal lojistiğin ilk dört ayda geçen yıla göre yüzde 3,6 artarak 106,2 trilyon yuana (yaklaşık 15,95 trilyon ABD doları) ulaştığı ifade edildi. Aylık bazda, sosyal lojistiğin büyüme oranı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı.

Nisan ayında Kovid-19 vakalarının yeniden görülmeye başlaması lojistik talebini etkiledi. Tarım ürünlerine ve enerjiye yönelik lojistik talep artışa geçerken sanayi üretimi, ithalat ve tüketime dair lojistik talep azaldı. Sanayi ürünleri sektörünün lojistiği Nisan ayında daralma yaşarken toplam lojistik hacmi geçen seneye göre yüzde 2,9 düşerek 2020 yılının Mart ayından bu yana ilk kez azalma kaydetti. İlk dört ayda çevrimiçi perakende mal satışları geçen yıla oranla yüzde 5,2 artarken kurye sektörünün iş hacmi yıllık yüzde 4,2 oranında arttı.