Çin'de Maden Faciası: 21 Ölü

Çin'in kuzeyinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 21 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin'in kuzeyinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 21 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Çin'in Şenşi eyaletinin Shenmu kenti yakınlarında Lijiagou kömür madeninde göçük meydana geldi. Kazada 66 maden işçisinin kurtarıldığı, 21 madencinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.



Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Ekim ayında Şantung eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte, 21 işçi hayatını kaybetmişti.



Çin Ulusal Kömür Madeni Güvenliği İdaresi'nden son verilerine göre, ülkede 2017 yılında meydana gelen kömür madeni kazalarında 375 kişi hayatını kaybetti. - PEKİN

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