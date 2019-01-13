Son Dakika Haberleri: Çin'de Maden Faciası: 21 Ölü

Çin'de Maden Faciası: 21 Ölü

1 saat önce

- Çin'de maden faciası: 21 ölüPEKİN - Çin'in kuzeyinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 21 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Çin'de maden faciası: 21 ölü

PEKİN - Çin'in kuzeyinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 21 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çin'in Şenşi eyaletinin Shenmu kenti yakınlarında Lijiagou kömür madeninde göçük meydana geldi. Kazada 66 maden işçisinin kurtarıldığı, 21 madencinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ekim ayında Şantung eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte, 21 işçi hayatını kaybetmişti.
Çin Ulusal Kömür Madeni Güvenliği İdaresi'nden son verilerine göre, ülkede 2017 yılında meydana gelen kömür madeni kazalarında 375 kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

İşçi, Maden, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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