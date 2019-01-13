Çin'de Maden Ocağında Göçük: 21 Ölü
30 dakika önce
Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 21 işçi hayatını kaybetti.
Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 21 işçi hayatını kaybetti.
Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Şaanşi eyaletinin Şınmu kentindeki Baiji Mining Co. Ltd. şirketi tarafından işletilen Liciagou kömür madeninde dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi.
Kaza sırasında çalışan 87 işçiden 66'sı kurtarılırken, mahsur kalan 21 işçinin cesetlerine ulaşıldı.
Kazanın nedenine ilişkin soruşma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:52 Kaynak: AA
İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı
Son Dakika! Ali Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek
Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar
Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı Ziyaret Etmesine İlişkin Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum: Gidilebilir