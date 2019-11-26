Son Dakika Haberleri: Çin'de maden ocağındaki patlamada bir işçi öldü
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Çin'de maden ocağındaki patlamada bir işçi öldü

7 saat önce

Çin'in güneybatısında bir maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi mahsur kaldı.

Çin'de maden ocağındaki patlamada bir işçi öldü, System.String[]

Çin'in güneybatısında bir maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi mahsur kaldı.

Şinhua'da yer alan habere göre, yetkililer, Guicou eyaletindeki kömür madeninde yaşanan patlamada bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Patlama sırasında 6 işçinin madende mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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