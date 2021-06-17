Çin'de madende mahsur kalan 13 işçinin cesetleri çıkarıldı - Son Dakika

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Şansi eyaletinin Daişian şehrindeki madendeki su kuyusunun taşması nedeniyle 10 Haziran'da bazı galerileri su bastığını hatırlatarak madende mahsur kalan 13 işçinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.

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