Çin'de mağazada patlama anı araç kamerasında - Son Dakika
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Çin'de mağazada patlama anı araç kamerasında

7 saat önce

Çin'de bir mağazada meydana gelen patlama, araç kamerasınca kaydedildi.

Çin'de mağazada patlama anı araç kamerasında, System.String[]

Çin'de bir mağazada meydana gelen patlama, araç kamerasınca kaydedildi. Patlamada ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.

Çin'in Guangdong bölgesindeki Guangzhou kentindeki bir mağazada patlama meydana geldi. Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, patlamanın etkisiyle mağazanın camlarının kırıldığı ve araçların geçtiği caddeye düştüğü görüldü.

Yerel medya, patlamaya neyin neden olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığını, incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Öte yandan, patlama sebebiyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Patlama anı

-Camların kırılması


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:42 Kaynak: DHA
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