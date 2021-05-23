Çin'de maraton faciası: 21 sporcu ani hava değişimi sebebiyle hipotermi geçirip yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çin'de maraton faciası: 21 sporcu ani hava değişimi sebebiyle hipotermi geçirip yaşamını yitirdi

23.05.2021 16:08

Çin'in Gansu eyaletinde düzenlenen maraton koşusu esnasında etkili olan şiddetli dolu yağışı ve fırtınada en az 21 sporcu yaşamını yitirdi. Güneşli havada başlayan maraton yağışında öğleden sonra fırtına çıkarken, hava sıcaklığının eksi dereceye inmesi nedeniyle üzerlerinde hava koşullarına dayanacak kıyafet olmayan sporcular hipotermi yaşadı.

Çin'in Gansu eyaletindeki Baiyin kentinde dün 100 kilometrelik dağ maratonunun yapıldığı Jingtai County'de şiddetli dolu yağışı, yağmur ve fırtına etkili oldu. Yarışmacılar hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle hipotermi geçirirken, bazı yarışmacıların kayıp olduğu belirtildi. Yaşanan olayın ardından yarışma durduruldu ve bölgeleye ekipler gönderildi. Arama kurtarma çalışmalarına bin 200'den fazla kişi katıldı.

Çin'de maraton faciası: 21 sporcu ani hava değişimi nedeniyle hipotermi geçirip hayatını kaybetti

YARIŞMAYA KATILAN 151 KİŞİ KURTARILDI

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin 21 kişinin cansız bedenine ulaştığı belirtildi. Yarışmaya katılan diğer 151 kişinin ise kurtarıldığı, hafif yaralanan 8 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Çin'de maraton faciası: 21 sporcu ani hava değişimi nedeniyle hipotermi geçirip hayatını kaybetti

OLAYI ARAŞTIRMAK İÇİN ÖZEL BİR EKİP KURULDU

Baiyin Belediye Başkanı Zhang Xuchen, düzenlediği basın toplantısında hava koşullarındaki ani değişiklik nedeniyle olayın yaşandığını ve eyaletin olayı araştırmak için özel bir ekip kurduğunu söyledi. Dağ maratonuna toplam 172 kişinin katıldığı öğrenildi.

Çin'de maraton faciası: 21 sporcu ani hava değişimi sebebiyle hipotermi geçirip yaşamını yitirdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Arama Kurtarma, Fırtına, Gansu, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Çin'de maraton faciası: 21 sporcu ani hava değişimi sebebiyle hipotermi geçirip yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya


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