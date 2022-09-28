Çin'de eski istihbarat yetkilisi rüşvetle suçlandı - Son Dakika
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Çin'de eski istihbarat yetkilisi rüşvetle suçlandı

28.09.2022 17:54
Çin'de eski istihbarat yetkilisi rüşvetle suçlandı

Çin'de mart ayında gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan istihbarat kurumu Devlet Güvenliği Bakanlığının eski Disiplin Komitesi Başkanı Liu Yanping, "rüşvet" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Çin'de mart ayında gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan istihbarat kurumu Devlet Güvenliği Bakanlığının eski Disiplin Komitesi Başkanı Liu Yanping, "rüşvet" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Çin Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Denetim Komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, Liu'nun Kamu Güvenliği Bakanlığında üst düzey parti liderlerini korumakla görevli Merkezi Koruma Bürosu'nun başkan yardımcılığına atandığı 2009'dan, Devlet Güvenliği Bakanlığındaki son görevine dek "rüşvet yoluyla çok sayıda mülk edindiği" belirlendi.

Eski istihbarat yetkilisi, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlamasıyla 1 Eylül'de Komünist Parti'den uzaklaştırılmıştı.

Partinin Merkezi Disiplin Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamada, Liu'nun "rüşvet aldığı", "çok sayıda mülkü yasa dışı işgal ettiği" ve "konumunu diğer insanlara mevki ve terfi sağlamak için kullandığı" iddia edilmişti.

67 yaşındaki Liu'nun davası, Cilin eyaletinin merkezi Çangçun'daki Orta Halk Mahkemesinde görülecek.

Eski yargıç tutuklu yargılanacak

Savcılık, Yüksek Halk Mahkemesinin eski Başkan Yardımcısı Şın Dıyong hakkındaki yolsuzluk suçlamasının da sonuçlandığını bildirdi.

Rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alınan 68 yaşındaki eski yüksek hakimin tutuklu yargılanacağı kaydedildi.

Liu ve Şın, üst düzey emniyet, istihbarat ve yargı yetkililerine yönelik soruşturma kapsamında mart ayında gözaltına alınmıştı.

3 bürokrata idam, 3 emniyet müdürüne hapis

Aynı soruşturmada gözaltına alınan 3 eski bürokrat ve 3 eski emniyet müdürü hakkındaki davalar, mahkumiyetle sonuçlanmıştı.

Çangçun Orta Halk Mahkemesi, "güvenlik kurumlarında çete ve hizipler oluşturmakla" suçlanan eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun'u (53), 23 Eylül'de iki yıl ertelemeyle idama mahkum etmişti.

Mahkeme, eski Adalet Bakanı Fu Cınghua (67) ile eski Jiangsu eyaleti Siyasi ve Yasal İşler Komisyonu Sekreteri Vang Likı'ya (57) da 22 Eylül'de iki yıl ertelemeyle idam cezaları vermişti.

Sun liderliğinde hizip oluşturarak onunla suç birliği yapmakla suçlanan 3 eski emniyet müdürü de 21 Eylül'de Hıbey eyaletinin farklı şehirlerinde görülen davalarda, rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçundan hapis cezaları almıştı.

Eski Şanghay Emniyet Müdürü Gong Daoan (58) ömür boyu, eski Çongçing Emniyet Müdürü Dıng Huilin (57) 15 yıl, eski Şaanşi Emniyet Müdürü Liu Şinyun (60) 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in iktidara geldiği 2012'den bu yana güvenlik ve yargı bürokrasini odağa alan çok sayıda yolsuzluk soruşturması yapılmıştı. Soruşturmalarda, "yolsuzluk" ve "görevi kötüye kullanmakla" suçlanan çok sayıda yetkili yargılanmıştı.

En son soruşturma ve davaların, Komünist Partinin gelecek ay yapacağı 20. Ulusal Kongresi öncesinde tamamlanması dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de eski istihbarat yetkilisi rüşvetle suçlandı - Son Dakika

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