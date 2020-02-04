Çin'de maske fiyatları yükseldi… Sosyal medyada tepki büyüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de maske fiyatları yükseldi… Sosyal medyada tepki büyüyor - Son Dakika Dünya

Çin'de maske fiyatları yükseldi… Sosyal medyada tepki büyüyor

6 saat önce

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülke çapında maskelere talep arttı.

Çin'de maske fiyatları yükseldi… Sosyal medyada tepki büyüyor, System.String[]

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülke çapında maskelere talep arttı. Talebin artmasıyla eczane ve maske satışı yapılan bölgelerde uzun kuyruklar oluşurken, maskelerin satış fiyatı da artış gösterdi.

Koronavirüsün Çin'de hızla yayılmasıyla maske üreticileri, talebi karşılamakta zorlanıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, maske satışının yapıldığı eczane ve mağazalarda uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Singapur merkezli haber sitesi Strait Times'ın haberine göre, Çin'de 2019 Kasım ayında 20'li paket olarak 178 Yuan'a (25 dolar) satılan maskeler, şu anda 950-1,100 (150 dolar) bandına çıktı.

Çin'de birçok sosyal medya kullanıcısı da eczaneler önündeki uzun kuyrukların görüntülerini paylaşarak, maske fiyatlarının aşırı yükseldiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar yüzlerce insanın öldüğü böyle bir salgında bunun 'ticari bir fırsata' dönüştürülmesinin yanlış olduğunu; buna bir an evvel çözüm beklediklerini belirtti.

HONG KONG'DA İLK ÖLÜM

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Hong Kong özel yönetim bölgesinde, 15 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edilmişti. Yerel medya, Hong Kong'daki hastalardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hong Kong, Çin anakarasında yer almasına rağmen özel yönetim bölgesi olduğu için bu ölüm, Filipinler'den sonra Çin dışındaki ikinci ölüm olarak kabul ediliyor.

BELÇİKA'DA İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Belçika'nın başkenti Brüksel merkezli haber sitesi Brussels Times'taki habere göre, Çin'den ülkesine dönen 9 Belçika vatandaşından birinde koronavirüs tespit edildi. Hastanın askeri hastaneye sevk edildiği ve karantina altına alındığı belirtilirken; koronavirüs taşıyan hastalarda görülen ağır belirtileri taşımadığı ve durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
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