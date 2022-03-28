Çin'de Mega Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Üç Ayda 1 Milyar Kilovat-saat Elektrik Üretti - Son Dakika
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Çin'de Mega Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Üç Ayda 1 Milyar Kilovat-saat Elektrik Üretti

28.03.2022 16:51
Çin'de Mega Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Üç Ayda 1 Milyar Kilovat-saat Elektrik Üretti

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Çin'de yayımlanan Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin Pazartesi günkü haberine göre, üretilen elektrik 307.600 ton standart kömürün yerini alabilir, 3,309 hektar geniş yapraklı ormana eşdeğer olarak karbondioksit emisyonunu 840.000 ton azaltabilir. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin kalkınmasına yeşil enerji sağlayan rüzgar çiftliği, Çin Üç Boğaz Yenilenebilir Enerji (Grubu) Ltd. Şti. […]

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Çin'de yayımlanan Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin Pazartesi günkü haberine göre, üretilen elektrik 307.600 ton standart kömürün yerini alabilir, 3,309 hektar geniş yapraklı ormana eşdeğer olarak karbondioksit emisyonunu 840.000 ton azaltabilir. Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin kalkınmasına yeşil enerji sağlayan rüzgar çiftliği, Çin Üç Boğaz Yenilenebilir Enerji (Grubu) Ltd. Şti. tarafından finanse edildi ve toplam 2 milyon kilovat kurulu kapasiteye sahip. Rüzgar çiftliği, 315 açık deniz rüzgar türbini, dört açık deniz yükseltici istasyon ve yaklaşık 1.000 kilometrelik sualtı kablolarından oluşuyor. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi, rüzgar çiftliği tarafından her yıl üretilen yaklaşık 5,6 milyar kWh temiz enerji alabilir ve yaklaşık 2,4 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayabilir.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Pazartesi, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'de Mega Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Üç Ayda 1 Milyar Kilovat-saat Elektrik Üretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Mega Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Üç Ayda 1 Milyar Kilovat-saat Elektrik Üretti - Son Dakika
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